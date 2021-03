LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Alessia Trost pulita a 1.91, fuori Aceti (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 20.33 BRAVISSIMO SIMONE BARONTINI! L’azzurro con un grande sprint nel rettilineo finale si prende la terza posizione e la qualificazione con il crono di 1:48.78. Prime due posizioni per il belga Crestan e il britannico Webb. 20.29 Nell’ultima heat degli 800 metri maschili si presenta ai nastri di partenza il nostro Simone Barontini. Ci sono possibilità per l’italiano per regalarsi la qualificazione alla semifinale. 20.27 Brutto salto per Elena Vallortigara nel primo tentativo alla misura di 1.91. 20.26 Buonissima prova per Gabriele Aquaro che chiude in quarta posizione con il tempo di 1:48.88. Qualificazione centrata dallo svedese Kramer (1:47.55), dal polacco Borkowski (1:47.78) e dallo spagnolo Sanchez ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 20.33 BRAVISSIMO SIMONE BARONTINI! L’azzurro con un grande sprint nel rettilineo finale si prende la terza posizione e la qualificazione con il crono di 1:48.78. Prime due posizioni per il belga Crestan e il britannico Webb. 20.29 Nell’ultima heat degli 800 metri maschili si presenta ai nastri di partenza il nostro Simone Barontini. Ci sono possibilità per l’italiano per regalarsi la qualificazione alla semifinale. 20.27 Brutto salto per Elena Vallortigara nel primo tentativo alla misura di 1.91. 20.26 Buonissima prova per Gabriele Aquaro che chiude in quarta posizione con il tempo di 1:48.88. Qualificazione centrata dallo svedese Kramer (1:47.55), dal polacco Borkowski (1:47.78) e dallo spagnolo Sanchez ...

