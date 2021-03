Leone si sbaglia e chiama Francesca Michielin con un altro nome (VIDEO)

(Di venerdì 5 marzo 2021)ildiDurante la terza serata del Festival di Sanremo 2021 abbiamo visto tutti e 26 i cantanti in gara esibirsi. Questa volta, però, non con le loro canzoni originali, ma con cover di brani diventati celebri nel corso degli anni. A fine serata è stata, poi, presentata la classifica L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Leone sbaglia

Novella 2000

Napoli è stata la città di, Napolitano, Valenzi, Minervini, Guarino. Grandi leader socialisti ...chi immagina che si possa vivere di solo turismo. Servono industrie, possibilmente green, ...Non si conoscono le ragioni del gesto di indubbia origine dolosa, per il parroco, don Luca, "... di farci tornare indietro " conclude il presule siciliano - si, anzi questo ci fa vedere ...Il figlio della Ferragni e Fedez, Leone, guardando il padre a Sanremo, ha chiamato con un altro nome Francesca Michielin. Il video.Un mercoledì da leonesse per la Seap Dalli Cardillo Aragona. La squadra di coach Massimo Dagioni vince in rimonta sull’insidioso ...