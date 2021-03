Immigrazione clandestina | cinque arresti a Trieste

(Di sabato 6 marzo 2021)persone sono state arrestate acon l’accusa di favoreggiamento all’persone sono state arrestate acon l’accusa di favoreggiamento all’. Il blitz della Polizia di Stato, supportata anche dalla Digos e dal Servizio per il contrato all’estremismo e terrorismo, è scattato nelle prime ore di venerdì 5 marzo 2021. Uno dei fermati era risultato in contatto con un siriano, responsabile dell’attentato terroristico del 15 settembre 2017 a Londra. Attacco che ha portato all’esplosione di un ordigno rudimentale in un vagone della metropolitana presso la stazione Parsons Green. L’indagine L’indagine è stata aperta nei mesi scorsi dalla Procura di ...

Proprio come è accaduto di recente a Gian Andrea Franchi , cofondatore dell'associazione Linea d'Ombra, accusato di favoreggiamento dell'solo per aver aiutato chi aveva ...L'operazione ha riguardato, oltre che Trieste, numerose città del Nord Italia. (LaPresse) Smantellata una vasta rete che favoriva l', con ingressi in Europa dal Kurdistan . La Digos di Trieste, supportata dal servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno della dcpp/ucigos, ha dato esecuzione ...(LaPresse) Smantellata una vasta rete che favoriva l'immigrazione clandestina, con ingressi in Europa dal Kurdistan .La Digos di Trieste, supportata dal ...CONTROLLI della polizia al palazzone multietnico: appartamenti al setaccio e perquisizioni. La questura: «In ragione dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica chi verrà sorpreso nella zona senza u ...