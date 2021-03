Il cosmo visto dagli occhi del telescopio Nancy Grace Roman della Nasa (Di venerdì 5 marzo 2021) Un faro puntato verso i confini del nostro sistema solare e una finestra affacciata sullo spazio più remoto: sarà tutto questo, il telescopio spaziale Nancy Grace Roman, il prossimo gigante tra gli osservatori spaziali che la Nasa ha in cantiere per l’esplorazione del cosmo. Al momento è ancora in fase di sviluppo, ma nei prossimi anni (la tabella di marcia prevede il lancio verso la metà degli anni ’20) diverrà a pieno titolo il sostituto ufficiale del celebre Hubble, contribuendo a svelare alcuni dei più grossi misteri dell’universo, con un focus sulla materia oscura e gli esopianeti. Nel video che vi presentiamo gli scienziati del centro Goddard dell’Agenzia spaziale americana, i principali protagonisti del progetto, ci aggiornano su quali saranno i suoi superpoteri: un ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) Un faro puntato verso i confini del nostro sistema solare e una finestra affacciata sullo spazio più remoto: sarà tutto questo, ilspaziale, il prossimo gigante tra gli osservatori spaziali che laha in cantiere per l’esplorazione del. Al momento è ancora in fase di sviluppo, ma nei prossimi anni (la tabella di marcia prevede il lancio verso la metà degli anni ’20) diverrà a pieno titolo il sostituto ufficiale del celebre Hubble, contribuendo a svelare alcuni dei più grossi misteri dell’universo, con un focus sulla materia oscura e gli esopianeti. Nel video che vi presentiamo gli scienziati del centro Goddard dell’Agenzia spaziale americana, i principali protagonisti del progetto, ci aggiornano su quali saranno i suoi superpoteri: un ...

