"Dalla regia mi dicono…". Sanremo 2021, Amadeus: la gaffe stellare coi Negramaro. "Scusate, non sa quello che fa". Lo hanno notato in migliaia (Di venerdì 5 marzo 2021) Che figura barbina, nei primi minuti della serata oltretutto. Che poi, per sua stessa, scherzosa ammissione, a Sanremo 2021 Amadeus è sempre l'ultimo a sapere le cose. Ogni volta che lo dice, chiaramente si stenta a crederci. Eppure nella puntata di stasera, la terza di questo festival, c'è stato un episodio a conferma di questa sua tesi. Stiamo parlando della gaffe di Amadeus con i Negramaro. La famosa band, ospite di eccezione, dopo la prima esibizione avrebbe infatti dovuto subito procedere alla seconda. Ma il conduttore, a quanto pare, non era stato avvertito. Ma cosa è successo? Al termine della canzone ha dunque detto, rivolgendosi al pubblico di Rai1: "E voglio tranquillizzarli perché poi i Negramaro ritornano. Una volta che li abbiamo qui non li mandiamo più ...

