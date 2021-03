Da Buffon a Valentino Rossi | quelli che non mollano

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 5 marzo 2021) Della serie: noi siamo infinito, per l’infradito c’è tempo. Highlander dello sport. Razza a parte, gente speciale. Campioni che spostano sempre più in là la fine della carriera. Non guardano indietro, pur sapendo di trovare bacheche piene di trofei. Guardano al futuro, oggi per loro è già domani. Voglia di smettere? Zero. Prendete Gigi Buffon. Potrebbe starsene a casa, in pantofole, sdraiato sul divano a giocare con i figli. Macchè.