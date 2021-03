Covid | Caldoro | “In Campania zona rossa evitabile | colpa di De Luca”

(Di venerdì 5 marzo 2021) NAPOLI – “La zona rossa era evitabile, non è colpa del fato. Non è serio fare lo scaricabarile”. Cosi’ Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “La responsabilità – osserva – ricade sulla Regione Campania e sul presidente commissario Covid che non hanno svolto il loro lavoro”.

"La zona rossa era evitabile, non è colpa del fato. Non è serio fare lo scaricabarile". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, sui social.