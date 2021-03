Covid Bari | stop all' asporto nei fine settimana a partire dalle 18 | l' ordinanza

(Di venerdì 5 marzo 2021)- Per i prossimi duedi marzo asarà vietato l'di bevande a18 per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bari

La Gazzetta del Mezzogiorno

E' una della prescrizioni previste dalla nuova ordinanza anti -del sindaco di, Antonio Decaro, finalizzata ad evitare pericolosi assembramenti in città. Sarà in vigore da domani fino al ...Le due postazioni 118 di Giovinazzo (India e automedica) sono state al quartiere San Paolo di. Un uomo sulla cinquantina d'anni positivo alera in difficoltà respiratoria, almeno questo ...Il provvedimento del primo cittadino sarà in vigore da sabato 6 fino al 14 marzo nelle giornate di sabato e domenica. L'ordinanza, nel ribadire il divieto di consumazione di alimenti e bevande su ...BARI - Per i prossimi due fine settimana di marzo a Bari sarà vietato l’asporto di bevande a partire dalle 18 per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcer ...