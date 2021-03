Covid-19: in Italia Rt superiore a 1, aumentano le aree di rischio (Di venerdì 5 marzo 2021) Cresce il numero delle Regioni in zona rossa e arancione a causa dei contagi Covid-19. Brusaferro: “Bisogna intervenire in maniera tempestiva e radicale” L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità ha rilevato un peggioramento della situazione epidemiologica rispetto alle scorse settimane. L’Rt (indice di contagiosità del Covid-19) a livello nazionale tocca e oltrepassa l’1, in tutto si contano 6 Regioni in un livello di rischio alto. Nelle fasce di rischio più alte ci sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche. Mentre le Regioni che presentano un intervallo di rischio moderato sono in tutto 14, dieci la scorsa settimana. A preoccupare di più, oltre la situazione delle strutture ospedaliere, è la proliferazione delle varianti ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Cresce il numero delle Regioni in zona rossa e arancione a causa dei contagi-19. Brusaferro: “Bisogna intervenire in maniera tempestiva e radicale” L’ultimo monitoraggio dell’Istitutodi Sanità ha rilevato un peggioramento della situazione epidemiologica rispetto alle scorse settimane. L’Rt (indice di contagiosità del-19) a livello nazionale tocca e oltrepassa l’1, in tutto si contano 6 Regioni in un livello dialto. Nelle fasce dipiù alte ci sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche. Mentre le Regioni che presentano un intervallo dimoderato sono in tutto 14, dieci la scorsa settimana. A preoccupare di più, oltre la situazione delle strutture ospedaliere, è la proliferazione delle varianti ...

