Coccodrillo uccide un bimbo di 8 anni | ' Lo ha aggredito e ingoiato' L' orrore davanti a papà e fratellino

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dramma in Indonesia dove un bambino di appena 8è stato ucciso mentre nuotava in un fiume nella provincia del Kalimantan Orientale: a togliergli la vita, undi sei metri , che lo ha ...

'Ha inseguito ile lo ha colpito a mani nude, ma non è riuscito a stargli dietro', ha affermato il funzionario. L'animale è stato poi catturato. Un video postato su YouTube ha mostrato ...GIGANTEPESCATORE: SOPPRESSO Secondo quanto riferito dalle autorità locali e riportato in Italia dal quotidiano 'Il Messaggero', la natura dell'accaduto era da imputarsi 'quasi ...Il bambino stava nuotando assieme al fratello quando è stato attaccato dal rettile: a nulla è servito l'intervento del padre ...Dramma in Indonesia dove un bambino di appena 8 anni è stato ucciso mentre nuotava in un fiume nella provincia del Kalimantan Orientale: a togliergli ...