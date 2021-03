Boom social | pubblico giovane | flower power Dove è riuscito Sanremo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una partita di Serie A è tale anche senza(ce ne siamo accorti da diversi mesi ormai) purchè i campioni siano in campo. Ai campioni, ventisei in gara, ci sono. E c’è pure Ibra che - nonostante la performance calante sulle note di “Io vagabondo” - è un fuoriclasse. La kermesse 2021 resterà sicuramente nella storia come ildella pandemia ma ci sono elementi per cui non considerarlo un Festival di Serie B. Gli ascolti deludono, non fanno stappare bottiglie di Dom Pérignon dalle parti di Viale Mazzini. Ma a compensare lo share poco entusiasmante ci sono altri dati, e altre arti, che fanno ben sperare la squadra di Amadeus. Partiamo dal ringiovanimento deldel Festival che è oggi un fatto incontestabile. La diretta streaming più l’on demand nelle prime tre serate ha registrato un +44% ...

sweetxlwtc : RT @EndemolShineIT: Vola altissimo @MasterChefIt: 1.040.000 spettatori medi e 3,87% di share. Edizione più vista degli ultimi 3 anni. Boom… - BaldiniCastoldi : RT @EndemolShineIT: Vola altissimo @MasterChefIt: 1.040.000 spettatori medi e 3,87% di share. Edizione più vista degli ultimi 3 anni. Boom… - marco_fifi : RT @GalantoMassimo: Infatti. Lanciamo insieme un appello alla Rai: non attaccatevi ai dati social e streaming, boom di qua, boom di là. #Sa… - FabioTraversa : Dunque niente paragoni con il passato ma 'boom sui social, tra i giovani e su Spotify' #ascoltitv #sanremo2021 #conferenzastampa - NicoleElitropi : RT @EndemolShineIT: Vola altissimo @MasterChefIt: 1.040.000 spettatori medi e 3,87% di share. Edizione più vista degli ultimi 3 anni. Boom… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom social

Agenzia ANSA

Così Mahmood , via, ha confermato l'ormai sempre più prossimo arrivo del suo secondo album, a due anni daldi Soldi, con tanto di sorpresa se lo si preordina . Ovvero un vinile bonus dal ...... permitted with environmental andlicense economic obligations included, that delivers a 15 ... the method of underground mining to be used; underground mining use of a combination of two -...Una partita di Serie A è tale anche senza pubblico (ce ne siamo accorti da diversi mesi ormai) purchè i campioni siano in campo. A Sanremo i campioni, ventisei in gara, ci sono. E c’è pure Ibra che - ...Prima dell’inizio del Festival, Fulminacci, Aiello e Madame sul podio della classifica social per engagement rate. Fedez, Annalisa e Irama primi per numero totale di follower e interazioni ...