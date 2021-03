Aumentano i contagi a Bracigliano | chiusi gli uffici a Nocera Positività nel settore giovanile della Salernitana

borghi_claudio : @Marcell77640487 @rosaroccaforte @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Guardi, c'è il mondo intero che pensa che qua… - FraschiniMauri2 : @STEFANIABRIGAT1 @jessyesalvatore @DarkLadyMouse @ripuffa Purtroppo la chiusura delle scuole è una perdita secca. P… - angelicabaires : RT @PrimaiLavorator: @mircoDmirco @GuidoCrosetto Capito perché aumentano i 'contagi'? - anto_elmo : RT @vfeltri: Aumentano i contagi e i morti. Presto l’Italia sarà tutta rossa. Qualcuno sarà rosso di vergogna a Roma e dintorni. - VideoAndria : #andria: Andria: aumentano contagi, Sindaco chiude nuovamente parchi “multe sino -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi

Agenzia ANSA

... nel week - end chiusa Santa Teresa, alcolici solo con consegna a domicilio 5 marzo 2021 Covid - 19: oltre 500 nuovinel salernitano, i dati sui vaccini 5 marzo 2021 Crescono ia ...Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus inel nostro Paese sono 3.023.129. Nell'ultima ... Ricoveri e terapie intensivei dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ...8' di lettura 05/03/2021 - Questa settimana, per la prima volta dallo scorso 15 novembre, l’indice Rt della nostra regione ha superato l’1 ed è stato confermato a 1,08. La curva pandemica mostra una r ...VIAREGGIO. Posti letto in più – tra lunedì e ieri – all’ospedale Versilia per i pazienti ricoverati con infezione da Covid-19. E non è una buona notizia. Sono stati aperti – fa sapere l’Azienda sanita ...