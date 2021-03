Antartide | si stacca un iceberg gigantesco | evento preoccupante

notiscientifico : Edizione del 3 marzo 2021 #scienzedellaterra e #ambiente: #grande #iceberg #A74 si stacca dall'#Antartide… - francobus100 : Antartide: si stacca un iceberg gigante, grande quanto il comune di Roma - GazzettaDelSud : Un #iceberg gigante, grande come l’intero territorio del Comune di Roma, si è staccato dalla sezione settentrionale… - MOUNTLIVEcom : Antartide, si stacca un gigantesco iceberg - mountainblogit : VIDEO. Antartide: un enorme iceberg si stacca dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt -

Un iceberg gigante, grande come l intero territorio del Comune di Roma, si staccato dalla sezione settentrionale della piattaforma di ghiaccio di Brunt in. Nuove immagini radar, catturate il 26 febbraio dalla missione Sentinel - 1 di Copernicus dell Agenzia Spaziale Europea (ESA), mostrano l iceberg di 1270 km quadrati che si libera e si ...Le spettacolari immagini del British Antarctic Survey Un gigantesco iceberg, grande come la contea di Bedforshire nel Regno Untio, si è staccato dall'enorme piattaforma di ghiaccio Brunt. Il fenomeno ...L’iceberg si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt il giorno 26 febbraio. Le nuove immagini radar catturate dallo spazio rivelano un gigantesco blocco ribattezzato A-74 e copre circa 490 m ...Scienziati del BAS hanno osservato il distacco di un iceberg di ragguardevoli dimensioni verificatosi in Antartide.