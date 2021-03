Zingaretti si dimette da segretario Pd | «Mi vergogno si parli solo di poltrone | Ora tutti si assumano responsabilità»

(Di giovedì 4 marzo 2021) «Lo stillicidio non finisce. Miche nel Pd, partito di cui sono, da 20 giorni sidie primarie». Lo scrive su Facebook Nicola...

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - dinoforitaly : RT @sirvius022: Zingaretti si dimette da segretario del PD. A breve l'annuncio della sua candidatura ufficiale a sindaco di Roma - _WhiteThiago : Zingaretti si dimette da segretario del PD. Alexa riproduci 'Circus' di Britney Jean Spears. -

Nicolasida segretario del Pd. Lo ha annunciato lo stesso leader con un post su Facebook pubblicato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo 2021. "Lo stillicidio non finisce. Mi ...Nicolaha deciso di dimettersi da segretario del Partito Democratico: l'annuncio del Governatore del Lazio Nicolasida segretario del Partito Democratico. Lo ha annunciato lo stesso Governatore della Regione Lazio con un posto su Facebook. 'Lo stillicidio non finisce - scrive - . Mi vergogno ...«Da venti giorni si parla solo di poltrone e primarie quando sta esplodendo la terza ondata di Covid»: sono frasi durissime quelle con cui Nicola Zingaretti annuncia il suo passo d’addio dalla ...Una scelta meditata da giorni e annunciata su facebook. Nicola Zingaretti si dimette da segretario del Partito democratico. In un post su Facebook, il Governatore laziale ha spiegato che “nelle ...