VIDEO Team New Zealand, on-board su Te Rehutai: l'allenamento dalla barca dei Kiwi verso l'America's Cup (Di giovedì 4 marzo 2021) Team New Zealand si sta preparando per il match race contro Luna Rossa. Il Defender della America's Cup si è cimentato in alcune sessioni di allenamento negli ultimi giorni, durante le quali sono state girate anche delle spettacolori immagini a bordo. Gustiamoci il VIDEO on-board dei Kiwi in vista della battaglia contro Team Prada Pirelli per la conquista della Vecchia Brocca.

