Una PS5 spacciata per router e installata da un finto tecnico è la trovata di un giocatore per ingannare la moglie (Di giovedì 4 marzo 2021) Quando Sony ha presentato Playstation 5 lo scorso anno, il design della console era uno degli aspetti più discussi del prodotto. PlayStation 5 ha adottato un design rinnovato che consentiva di piazzare la console sia in orizzontale che in verticale con un supporto. Una cosa che ha messo tutti d'accordo era la sua forma che assomiglia ad un router. E qualcuno ha colto la palla al balzo, sfruttando questa caratteristica in modo divertente. Un padre vietnamita voleva una PS5 senza che la moglie lo scoprisse: come fare? Ovviamente spacciandola per router Wi-Fi 5G. L'idea di fondo è interessante, ma la bugia doveva essere confezionata ancora meglio. Così l'uomo ha incaricato un dipendente del negozio Sony di fingersi tecnico di rete per andare a casa sua a installare la console proprio come un router.

