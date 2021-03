Tragedia in Autostrada, tratto chiuso al traffico (Di giovedì 4 marzo 2021) Borghetto/Albenga. Un gravissimo incidente che ha coinvolto due camion si è verificato oggi intorno alle 16 di questo pomeriggio sull’Autostrada A10, al chilometro 78+000 tra Borghetto e Albenga. Secondo le prime informazioni l’autista di un’autocisterna, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo per centrare frontalmente un altro mezzo pesante. Un impatto violentissimo che ha fatto rovesciare l’autocisterna bloccando la A10 in entrambe le direzioni. Sul posto stanno operando l’elicottero del 118, Croce Bianca di Albenga e Vigilie del Fuoco, per prestare le prime cure agli autisti coinvolti. Uno dei due autisti è deceduto. L’altro, che era rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 4 marzo 2021) Borghetto/Albenga. Un gravissimo incidente che ha coinvolto due camion si è verificato oggi intorno alle 16 di questo pomeriggio sull’A10, al chilometro 78+000 tra Borghetto e Albenga. Secondo le prime informazioni l’autista di un’autocisterna, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la carreggiata opposta finendo per centrare frontalmente un altro mezzo pesante. Un impatto violentissimo che ha fatto rovesciare l’autocisterna bloccando la A10 in entrambe le direzioni. Sul posto stanno operando l’elicottero del 118, Croce Bianca di Albenga e Vigilie del Fuoco, per prestare le prime cure agli autisti coinvolti. Uno dei due autisti è deceduto. L’altro, che era rimasto incastrato tra le lamiere, è stato esdal mezzo dai vigili del fuoco e poi portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa ...

