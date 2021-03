Torino – Ritrovata la 37enne scomparsa da Resana il 18 Febbraio (Di giovedì 4 marzo 2021) Elena Alessandrini, 37 anni originaria di Resana, era partita per il capoluogo piemontese dove sembrava aver trovato lavoro. La Polfer aveva individuato i suoi bagagli in stazione“ E’ stata Ritrovata giovedì 4 marzo Elena Alessandrini, 37enne originaria di Resana scomparsa dallo scorso 18 Febbraio. A darne l’annuncio è stata la sorella Elisa su Facebook. I bagagli di Elena erano stati Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Elena Alessandrini, 37 anni originaria di, era partita per il capoluogo piemontese dove sembrava aver trovato lavoro. La Polfer aveva individuato i suoi bagagli in stazione“ E’ statagiovedì 4 marzo Elena Alessandrini,originaria didallo scorso 18. A darne l’annuncio è stata la sorella Elisa su Facebook. I bagagli di Elena erano stati

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ritrovata 4 marzo 1947, l'ultima condanna a morte in Italia In una vigna di pertinenza della cascina viene ritrovata una giacca; sulla federa interna è cucita ... Giovanni D'Ignoti, che nel frattempo era tornato a Torino. Gli uomini dell'Arma avevano trovato a ...

Calcio: Cagliari, nel mirino Benevento, Fiorentina e Spezia Ma bisogna considerare che il Torino, fermato dal Covid, ha due partite in meno. E quindi ... Nelle due ultime gare il Cagliari è riuscito a tenere la porta di Cragno inviolata - segno di una ritrovata ...

Elena, scomparsa a Torino dal 18 febbraio: «L'abbiamo ritrovata»

Torino, contro il Crotone la difesa è obbligata: tornano Lyanco e Rodriguez Approfondimento - La difesa / In vista del prossimo impegno di campionato contro il Crotone, Nicola si trova praticamente obbligato su chi schierare in difesa ...

