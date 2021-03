Terremoto in provincia di Benevento: tremano decine di comuni (Di giovedì 4 marzo 2021) Terremoto in Campania nella notte del 4 marzo. Una scossa di magnitudo 2.0 si è registrata in provincia di Benevento alle 3 e 54. A darne conferma i sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Terremoto in provincia di Benevento, scossa di magnitudo 2.0 Il sisma ha avuto come epicentro Cusano Mutri. Lo riferisce L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021)in Campania nella notte del 4 marzo. Una scossa di magnitudo 2.0 si è registrata indialle 3 e 54. A darne conferma i sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).indi, scossa di magnitudo 2.0 Il sisma ha avuto come epicentro Cusano Mutri. Lo riferisce L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

