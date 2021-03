(Di giovedì 4 marzo 2021) Un’organizzazione dedita alla coltivazione e allodinei comuni di, Carini e Misilmeri è stata sgominata dai carabinieri, che hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 7 ai domiciliari) a carico di altrettanti indagati, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti,e detenzione ai fini di, detenzione abusiva di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso dal gip disu richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. L’indagine, denominata ‘Arcobaleno’ e diretta dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, è scattata dopo l’arresto, il 27 agosto 2018, di uno degli indagati per una rapina ai danni di un bar-tabacchi a ...

stivmeccuin : @GiorgiaMeloni @brumottistar sanno benissimo che qualcuno ci andra' a comprare..c'e potente malavita organizzata...… - lifestyleblogit : Spaccio di droga, armi e rapine: 14 arresti a Palermo - - fisco24_info : Spaccio di droga, armi e rapine: 14 arresti a Palermo: L’indagine denominata 'Arcobaleno' - Nebrodinotizie : A seguito dell'arresto di alcuni indagati, le loro mogli hanno garantito la gestione degli affari - PalermoToday : Pistole, coca e rapine: coi mariti in carcere le mogli dei pusher gestivano lo spaccio, 14 arresti… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga

Adnkronos

Un'organizzazione dedita alla coltivazione e allodinei comuni di Palermo, Carini e Misilmeri è stata sgominata dai carabinieri, che hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 7 ai domiciliari) a carico di ...Un'organizzazione dedita alla coltivazione e allodinei comuni di Palermo, Carini e Misilmeri è stata sgominata dai carabinieri, che hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare (7 in carcere e 7 ai domiciliari) a carico di ...Oltre sei chili di droga, fra cocaina, marijuana e hashish, pronti per essere immessi sul mercato pescarese, sequestrati dalla squadra mobile a Montesilvano (Pescara). A finire in manette, ...L’indagine, denominata “Arcobaleno” coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e diretta dal Proc. Agg. Dott. Salvatore De Luca, è scaturita dall’arresto in flagranza di ...