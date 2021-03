Simone Schettino | lutto per il comico | la madre muore di Covid

(Di giovedì 4 marzo 2021)sta vivendo un grave. Sfortunatamente suasi è spenta a causa del. Un’altra vittima di questa pandemia.è molto conosciuto per essere undi origine napoletana. La sua irriverenza e simpatia hanno reso il suo nome molto famoso tra il pubblico italiano. L’uomo si è sempre definito un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La carriera dinasce a Castellammare di Stabia il 21 maggio del 1966. Dopo gli studi superiori, frequenta il corso di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II,...APPROFONDIMENTI IL LUTTO, la mamma morta di Covid: il dramma del... L'EPIDEMIA Napoli, insegnante morta quattro giorni dopo il vaccino: ascoltati i... IL LUTTO Capri, morto Costanzo ...E’ morta di Covid Anita Scanu, la mamma del comico napoletano Simone Schettino. Il comico napoletano, diventato famoso per il suo personaggio de “il Fondamentalista Napoletano”, ha perso la mamma, 78 ...Grave lutto per il comico Simone Schettino, che ha perso la madre per il Covid. La donna era ricoverata al Cotugno ...