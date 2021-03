Sanremo | “Le brutte intenzioni” di Morgan diventa virale | il testo integrale

stanzaselvaggia : Detesto doverlo dire ma questo Sanremo non ha un’idea. Hanno tolto perfino quelle molto brutte, che a ‘sto punto è… - repubblica : Morgan mantiene la promessa: pubblica la versione integrale di 'Le brutte intenzioni' - infoitcultura : Sanremo 2021, Morgan posta la versione integrale de ‘Le brutte intenzioni'”: è show - infoitcultura : Sanremo 2021, Bugo si esibisce sul palco e Morgan pubblica “Le brutte intenzioni” - infoitcultura : Sanremo 2021, Morgan posta la versione integrale de ‘Le brutte intenzioni'”: è show (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo brutte

Alex Schwazer ospite di Amadeus sul palco del festival diper raccontare la sua incredibile ... Come? Mentre Bugo si esibeva, ha pubblicato sui social il testo (e video) integrale de Le...2021, Morgan mantiene la promessa: pubblica la versione integrale di "Leintenzioni"" Nella seconda serata del Festival diBugo si esibisce con la sua "E invece sì" , ma anche quest'anno Morgan riesce a rubargli la scena : il cantante, che nella ...SANREMO È un festival che premia Ermal Meta e boccia Aiello (ultimo dopo le prime due serate), che vedono sul podio Annalisa e Irama: una fortuna averlo ammesso all'ultimo momento con il video delle p ...Di fare pace proprio non se ne parla. Mentre il suo ex amico Bugo entrava sul palco per cantare la sua E invece sì, lui pubblicava sui social Le cattive intenzioni, il brano rivisto e corretto dallo s ...