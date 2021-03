Sanremo 2021 | la seconda serata | chi ben comincia

Leggi su wired

(Di giovedì 4 marzo 2021) Amadeu e Fiorello (foto: da Getty Images)Fiorello è fuori. Letteralmente. È fuori dal teatro Ariston. Vestito di piume nere un po’ il Corvo un po’ l’immancabile Achille Lauro, sulle note di Black Skinhead di Kenye West, colonna sonora del lupo di Wall Street di Martin Scorsese e Leo DiCaprio, dà il via allanotte senza fine sanremese. Che, invece, a sorpresa, ingrana subito la marcia. Applausi registrati, inquadratura dell’orchestra mascherata e dei palloncini accomodati sulle poltroncine prima che Ciuri/Fiore li faccia scoppiare, le quattro Nuove proposte una via l’altra e la proclamazione delle due che passano il turno (Wrong on you e Davide Shorty). Non-par-vero. Alle 22 la gara dei big è giàta con Orietta Berti e Bugo, e la presentatrice della, Elodie, ha già percorso la scalinata con la consueta difficoltà. ...