Sanremo 2021 | Elodie e il Versace cucitole letteralmente addosso

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il Versace che Elodie ha indossato nella sua prima uscita ieri sera le è stato letteralmente tagliato addosso. «Era davvero pesantissimo e anche molto delicato» ci dice Ramona Tabita, la stylist che segue l’artista anche quest’anno in questa versione da co-conduttrice del Festival di Sanremo «pensate che ho trasportato l’abito portandolo in braccio come se fosse un bambino». Grazie alle storie di Instagram di Elodie abbiamo potuto sbirciare dietro le quinte per scoprire che quel generoso spacco visto sul palco dell’Ariston era fresco fresco di sforbiciata. «Le sarte di Versace l’hanno tagliato a vivo su di lei» racconta Tabita «l’abito che abbiamo visto ieri sul palco era di crystal mesh cioè una maglia di metallo con sopra i cristalli, pesantissimo».