Problemi tecnici per Neffa e Noemi Il web si scatena | Canta col fuso orario di Mosca

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Novella Toloni La serata delle cover in duetto si è aperta con il problema tecnico die su Twitter è esplosa l'ironia tra commenti e meme La terza serata del festival di Sanremo si è aperta con un classico: il problema tecnico. Vittime della defaillance, che sono stati i primi a calcare il palco dell'Ariston per dare il via alla serata delle cover in duetto. Un problema di ritorno in cuffia che ha messo in crisi i duenti in avvio di esibizione e che non ha fatto sentire quasi nulla ai telespettatori. Per la serata delle coverha scelto dire il brano "Prima di andare via" con il suo interprete originale,. Ilutore, al secolo Giovanni Pellino, tornava sul palco di ...