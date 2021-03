**Pd: Mauro Corona, 'non riesco a riconoscermi in partito guidato da Zingaretti'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Non riesco a riconoscermi, da uomo di sinistra, prima del Pc e poi di Rifondazione, in un partito guidato da uno come Zingaretti, che non ha carisma e che al massimo può soltanto guidare un'automobile. Mi costringono a diventare di destra, quando sento Salvini dire ‘abbassiamo le tasse' o ‘blocchiamo le cartelle esattoriali' o ‘eliminiamo quella sanguisuga di Equitalia'". Così Mauro Corona all'Adnkronos, che ricorda, parlando del Pd e dell'eventualità di un congresso, prima del 2023 e aperto alle correnti, "quando dicevo alla Berlinguer che bisogna accogliere anche le idee degli altri, anche quelle di destra, se sono buone, e farle proprie, ricevevo insulti. Ma non si tratta di parteggiare ma di accogliere un'idea buona”. “Poi, invece, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Non, da uomo di sinistra, prima del Pc e poi di Rifondazione, in unda uno come, che non ha carisma e che al massimo può soltanto guidare un'automobile. Mi costringono a diventare di destra, quando sento Salvini dire ‘abbassiamo le tasse' o ‘blocchiamo le cartelle esattoriali' o ‘eliminiamo quella sanguisuga di Equitalia'". Cosìall'Adnkronos, che ricorda, parlando del Pd e dell'eventualità di un congresso, prima del 2023 e aperto alle correnti, "quando dicevo alla Berlinguer che bisogna accogliere anche le idee degli altri, anche quelle di destra, se sono buone, e farle proprie, ricevevo insulti. Ma non si tratta di parteggiare ma di accogliere un'idea buona”. “Poi, invece, ...

