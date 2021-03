**Pd: Mauro Corona, ‘non riesco a riconoscermi in partito guidato da Zingaretti’** (2) (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – “Il partito Democratico – prosegue Corona – deve ripartire dai giovani, dall’onestà e dalla lealtà: quando sento Zingaretti dire ‘dobbiamo riaccendere il motore Italia’, che cosa intende? Non parla di contenuti. Dimmi che vuoi riaprire le fabbriche, piuttosto. Servono le idee ma poi devono essere messe in pratica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) – “IlDemocratico – prosegue– deve ripartire dai giovani, dall’onestà e dalla lealtà: quando sento Zingaretti dire ‘dobbiamo riaccendere il motore Italia’, che cosa intende? Non parla di contenuti. Dimmi che vuoi riaprire le fabbriche, piuttosto. Servono le idee ma poi devono essere messe in pratica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

