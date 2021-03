“Martin Eden”: il dramma con Luca Marinelli arriva su Netflix (Di giovedì 4 marzo 2021) Sbarca sul catalogo Netflix il film Martin Eden. Adattamento dell’omonimo romanzo di Jack London del 1909, il dramma vede protagonista un malinconico Luca Marinelli. Uscito nel 2019, diretto da Pietro Marcello e co-prodotto insieme alla Francia, la pellicola ha ricevuto un’accoglienza controversa in Italia, rivelandosi, come spesso succede, un grande successo all’estero. Martin Eden – Photo Credits: Scene ContemporaneeDi cosa parla Martin Eden Martin è un giovane pescatore che sopravvive in una Napoli difficile. Brillante e scaltro, si avvicina alle ideologie comuniste penetrate nella città partenopea e si forma come intellettuale. Riesce così ad avvicinare e far innamorare la bella figlia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Sbarca sul catalogoil film. Adattamento dell’omonimo romanzo di Jack London del 1909, ilvede protagonista un malinconico. Uscito nel 2019, diretto da Pietro Marcello e co-prodotto insieme alla Francia, la pellicola ha ricevuto un’accoglienza controversa in Italia, rivelandosi, come spesso succede, un grande successo all’estero.– Photo Credits: Scene ContemporaneeDi cosa parlaè un giovane pescatore che sopravvive in una Napoli difficile. Brillante e scaltro, si avvicina alle ideologie comuniste penetrate nella città partenopea e si forma come intellettuale. Riesce così ad avvicinare e far innamorare la bella figlia di ...

