Mappe offline anche con navigatore per iPhone (Di giovedì 4 marzo 2021) Prima di intraprendere un viaggio bisogna pensare al problema delle Mappe, affidandoci alle app di navigazione presenti su tutti i telefoni moderni. Il problema è che all'estero può essere molto difficile sfruttare le mapp online per navigare e raggiungere qualsiasi meta: a meno che non viaggiamo nell'Unione Europea (dove c'è il roaming dedicato), nei paesi Extra UE dobbiamo per forza di cose utilizzare le Mappe offline, scaricabili sull'iPhone prima della partenza. Questo perchè quando si viaggia all'estero, generalmente, non si può usufruire dell'abbonamento per navigare su internet da cellulare quindi, a meno di non essere disposti a pagare cifre molto alte, non si può caricare sullo schermo dell'iPhone la mappa come abituati a fare in Italia. In questa guida vediamo insieme le migliori ...

Ultime Notizie dalla rete : Mappe offline Come salvare le mappe offline su Google Maps per iPhone e iPad A partire dalla versione 3.0 dell' app Google Maps , rilasciata il 7 maggio 2014, è possibile scaricare le mappe offline: questo non solo permette di usarle anche in assenza di connessione ad Internet ma riduce notevolmente il consumo dei dati quando si utilizza quotidianamente la stessa mappa, magari ...

Migliori app con supporto offline Fastweb.it Come salvare le mappe offline su Google Maps per iPhone e iPad La nuova versione 3.0, tra le tante novità, introduce la possibilità di salvare le mappe offline su Google Maps: ecco come fare su iOS.

