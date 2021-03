Mamma e figlia guadagnano una fortuna spogliandosi in coppia su OnlyFans: la storia di Jessie e Achante (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ una storia che ha fatto tanto parlare in Regno Unito. E’ la storia – di cui hanno scritto diversi tabloid britannici – di una donna di 50 anni di una cittadina da 80.000 abitanti nel bel mezzo dell’Inghilterra che ha deciso di far coppia con la figlia per guadagnare di più attraverso la piattaforma OnlyFans. Jessie Jo Richardson, 51 anni, ha lavorato nell’industria degli adulti per 13 anni e ha detto che sua figlia 21enne Achante era desiderosa di essere coinvolta: le due hanno così creato un account OnlyFans congiunto ed hanno iniziato a guadagnare una fortuna (si parla di 2000 sterline a settimana) per poche ore di lavoro. La Mamma ha detto che i loro fidanzati sono “completamente ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ unache ha fatto tanto parlare in Regno Unito. E’ la– di cui hanno scritto diversi tabloid britannici – di una donna di 50 anni di una cittadina da 80.000 abitanti nel bel mezzo dell’Inghilterra che ha deciso di farcon laper guadagnare di più attraverso la piattaformaJo Richardson, 51 anni, ha lavorato nell’industria degli adulti per 13 anni e ha detto che sua21enneera desiderosa di essere coinvolta: le due hanno così creato un accountcongiunto ed hanno iniziato a guadagnare una(si parla di 2000 sterline a settimana) per poche ore di lavoro. Laha detto che i loro fidanzati sono “completamente ...

