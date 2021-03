Lombardia in arancione rafforzata da mezzanotte, scuole chiuse, aree gioco vietate (Di giovedì 4 marzo 2021) Dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo tutta la Lombardia sarà in zona arancione rinforzata (scuole chiuse, solo i nidi aperti). Il presidente della Regione Attilio Fontana, firmerà un’unica ordinanza che ingloberà anche tutte le precedenti. In questo momento -spiegano dal Pirellone- abbiamo 4545 persone ricoverate e 532 persone in terapia intensiva (+26 td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 4 marzo 2021) Dalladi oggi e fino al 14 marzo tutta lasarà in zonarinforzata (, solo i nidi aperti). Il presidente della Regione Attilio Fontana, firmerà un’unica ordinanza che ingloberà anche tutte le precedenti. In questo momento -spiegano dal Pirellone- abbiamo 4545 persone ricoverate e 532 persone in terapia intensiva (+26 td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Corriere : ?? Lombardia in arancione scuro da mezzanotte - Corriere : Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - Rifugianima : RT @rtl1025: ?? La #Lombardia da mezzanotte in arancione rafforzato. Chiudono nuovamente le #scuole - cb97hoe : ??URGENTE?? Vi prego qualcuno che sa: la Lombardia passa a zona arancione rinforzata da stasera, nel weekend o da lunedì? -