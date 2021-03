La Fine di Nesli Tiziano Ferro è un inno a non arrendersi mai

Leggi su zon

(Di giovedì 4 marzo 2021) La: testo e significato del brano scritto e interpretato daprima e poi riproposto daLaè un brano del 2009 scritto e cantato dal cantautore, all’anagrafe Francesco Tarducci. Prodotto da Marco Zangirolami, alterna parti narrate e cantate e nel 2011 è stato anche riproposto in versione cover da. Con Lasi pose l’obiettivo di raccontare la propria vita vissuta come uomo sensibile e fragile, come anima di un mondo che spesso fa cadere e che per questo porta a desiderare ladi tutto. Ma come canta nel ritornello (“Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani. Per re-iniziare, per stravolgere tutti i miei piani”) anche se si arriva ...