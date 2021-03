Grillo lancia la rivoluzione Mite Riparte dal nuovo M5S | Conte e Raggi e non cita Rousseau

(Di giovedì 4 marzo 2021) Draghi? “Lo prendiamo in parola”.? “Onorerà gli impegni per il futuro”. E se qualcuno lamenta gli errori del Movimento 5 stelle, Bepperisponde: “Solo chi non fa non sbaglia”. Proprio mentre Davide Casaleggioil suo “Manifesto controvento”, che sa di rottura, il fondatore del Movimento 5 stelle interviene con un post sul suo blog. È un intervento fiume. Che pare un programma. Il messaggio è chiaro: tracciare la rotta, anzi difenderla e confermarla visto che ogni punto affrontato spiega il perchè di ogni scelta e ne sostiene la fondatezza. Si va dalla crisi del governoall’ingresso in quello Draghi, dalle aspettative sul ministero della Transizione - tanto fondamentale da essere alla base del sì a Draghi, e da dare il titolo, con il suo acronimo, al torrenziale post, ‘La ...

E se qualcuno lamenta gli errori del Movimento 5 stelle, Bepperisponde: 'Solo chi non fa non sbaglia'. Proprio mentre Davide Casaleggioil suo 'Manifesto controvento', che sa di ...... infine, commenta positivamente la proposta lanciata dal fondatore Beppedi un 'perdono' per i dissidenti che non hanno votato la fiducia al governo Draghi eun appello all'unità, ...Un lungo post per raccontare la 'rivoluzione MiTe' del M5S. Così Beppe Grillo sul suo blog, racconta la trasformazione Cinquestelle in atto un anno in cui "tutto è cambiato". "Per restare fedele a se ..."Da 30 anni grido nel deserto" sulla tutela ambientale, "il Movimento si allena da anni per questo momento. Errori? Solo chi non fa non sbaglia" ...