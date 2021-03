F1, presentata la nuova Haas (Di giovedì 4 marzo 2021) Formula 1, presentata la nuova Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Gene Haas: “Spero torneremo presto in mezzo alla griglia per fare punti”. Si alza il sipario sulla nuova Haas, presentata la livrea di quella che con ogni probabilità passerà alla storia come la prima monoposto di Mick Schumacher nel grande mondo della Formula 1. 2021 La novità principale della nuova monoposto è innanzitutto cromatica. In onore dei nuovi accordi commerciali, sulla vettura spiccano i colori della Russia (bianco, rosso e blu). La scelta è riconducibile evidentemente allo sponsor principale della Uralkali Haas Team F1. Ovviamente per un giudizio approfondito sul rendimento della vettura dovremo attendere i test in programma dal 12 al 14 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Formula 1,ladi Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Gene: “Spero torneremo presto in mezzo alla griglia per fare punti”. Si alza il sipario sullala livrea di quella che con ogni probabilità passerà alla storia come la prima monoposto di Mick Schumacher nel grande mondo della Formula 1. 2021 La novità principale dellamonoposto è innanzitutto cromatica. In onore dei nuovi accordi commerciali, sulla vettura spiccano i colori della Russia (bianco, rosso e blu). La scelta è riconducibile evidentemente allo sponsor principale della UralkaliTeam F1. Ovviamente per un giudizio approfondito sul rendimento della vettura dovremo attendere i test in programma dal 12 al 14 ...

