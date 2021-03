Ermal Meta, gaffe della conduttrice Serena Bortone: “Arrivato con un barcone”, ma non è vero (Di giovedì 4 marzo 2021) Ermal Meta ha vissuto un momento decisamente imbarazzante, oggi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La conduttrice si è infatti rivolta al cantante, che sta avendo grande successo al Festival di Sanremo, parlando del modo in cui Ermal Meta sarebbe Arrivato in Italia. Lui non ha potuto fare a meno di evidenziare l’errore, al quale la conduttrice ha cercato -con poco successo- di rimediare immediatamente. Ermal Meta “Arrivato su un barcone”: il cantante smentisce Non si sa bene a cosa sia dovuto il misunderstanding, ma la gaffe di Serena Bortone è arrivata nel momento in cui la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021)ha vissuto un momento decisamente imbarazzante, oggi, ospite dia Oggi è un altro giorno. Lasi è infatti rivolta al cantante, che sta avendo grande successo al Festival di Sanremo, parlando del modo in cuisarebbein Italia. Lui non ha potuto fare a meno di evidenziare l’errore, al quale laha cercato -con poco successo- di rimediare immediatamente.su un”: il cantante smentisce Non si sa bene a cosa sia dovuto il misunderstanding, ma ladiè arrivata nel momento in cui la ...

