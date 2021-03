Elezioni del CSPI, adempimenti dei DS: nomina commissione elettorale. Scarica 9 allegati (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 15 marzo 1997). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 15 marzo 1997). L'articolo .

matteosalvinimi : Nuovi arresti per presunti brogli alle elezioni comunali di Reggio Calabria, con altre 6 persone coinvolte. Si alla… - davidallegranti : Zingaretti invita i Cinque stelle a entrare in giunta e dice: 'Oggi siamo dentro un passaggio nel quale stiamo pian… - repubblica : Gli inquirenti sui brogli a Reggio Calabria: 'Sistema collaudato, hanno votato persone morte da tempo': Tra le cinq… - AvucatPich : #Mattarella ha giustificato il mancato scioglimento del #parlamento con la scusa che sarebbero state elezioni antic… - MarkosNere : Il concetto di PanEtiopicità di @AbiyAhmedAli è in realtà un golpe fascista per centralizzare il potere. La cosidde… -