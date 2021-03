Corsport: gli infortuni sono un alibi fragile per i problemi che una vittoria avrebbe nascosto (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Napoli è crollato, il rendimento in trasferta è pessimo come dicono i numeri ed evidenziano che la squadra si trasforma La vittoria, solo sfiorata, avrebbe eclissato i soliti problemi. Invece è arrivato un pareggio che accentua gli errori, pone un interrogativo, l’ennesimo, sulla consistenza difensiva di una squadra che quando non gioca a Napoli si trasforma, perde certezze e tanti punti che non torneranno. Gli ultimi due, contro il Sassuolo, quando la partita era quasi in archivio, sanno di beffa. sono sfumati per un’altra leggerezza del collettivo ma con evidenti responsabilità dei singoli. Il pareggio di ieri sottolinea che il problema non sono le assenze Resiste, da tempo, la sensazione che gli infortuni e le assenze siano alibi fragile, valido ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Napoli è crollato, il rendimento in trasferta è pessimo come dicono i numeri ed evidenziano che la squadra si trasforma La, solo sfiorata,eclissato i soliti. Invece è arrivato un pareggio che accentua gli errori, pone un interrogativo, l’ennesimo, sulla consistenza difensiva di una squadra che quando non gioca a Napoli si trasforma, perde certezze e tanti punti che non torneranno. Gli ultimi due, contro il Sassuolo, quando la partita era quasi in archivio, sanno di beffa.sfumati per un’altra leggerezza del collettivo ma con evidenti responsabilità dei singoli. Il pareggio di ieri sottolinea che il problema nonle assenze Resiste, da tempo, la sensazione che glie le assenze siano, valido ...

