Bruce Willis tra le star dell'action thriller Gasoline Alley

Bruce Willis, Luke Wilson e Devon Sawa saranno i protagonisti dell'action thriller Gasoline Alley, ambientato a Los Angeles. Bruce Willis, Luke Wilson e Devon Sawa saranno i protagonisti del thriller Gasoline Alley, il progetto prodotto da Highland Film Group. Il progetto sarà diretto da Edward Drake, che collaborerà nuovamente con Willis dopo il film Cosmic Sin. Gasoline Alley è stato scritto da Tom Sierchio e Devon Sawa avrà la parte di Jimmy Jayne, un uomo che viene coinvolto nel triplo omicidio di tre aspiranti star di Hollywood che sono annegate nella piscina di un hotel di lusso. Jimmy diventa il primo sospettato ...

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Willis Da pesci ad ariete, ecco gli attori e i cantanti famosi che festeggiano il compleanno a marzo Belli nati a marzo, da Chris Martin a Stefano Accorsi a Bruce Willis Javier Bardem, Bruce Williss, Christ Martin, Ewan McGregor... L'elenco dei belli nati a marzo, tra attori e cantanti, potrebbe continuare. Punto in comune dei festeggiati del mese? Beauty ...

Marzo 2021 sui canali Sky e in streaming su NOW TV Night Shyamalan sulla genesi di un supereroe UNBREAKABLE - IL PREDESTINATO con Bruce Willis e Samuel L. Jackson; l'action - thriller ambientato in Louisiana BAD COUNTRY: AFFARI DI FAMIGLIA con Willem ...

Die Hard (Disney+ Star): quanti cattivi ha ucciso John McClane? Su Disney+ Star è disponibile dal 23 febbraio 2021 l’intera saga di Die Hard, con protagonista Bruce Willis nel ruolo del detective John McClane. Una saga leggendaria, composta da 5 film usciti tra il ...

