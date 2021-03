Bentancur-Rabiot, una coppia che non s’ha da fare (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella 25° giornata di Serie A, i ragazzi Andrea Pirlo sono riusciti a portare a casa i 3 punti dopo un primo tempo che sembrava essere destinato ad un risultato incerto. Nel centrocampo schierato dal tecnico, abbiamo osservato le prestazioni di Bentancur e Rabiot che hanno sollevato qualche polemica. Nonostante le critiche dei tifosi e della stampa, oramai non ci sono dubbi per Pirlo che ha scelto di nuovo di affidare loro il ruolo di registi. I due ragazzi hanno realizzato molte sbavature durante il match: Bentancur, spento e poco incisivo, è stato importante nell’innescare il gol per Cristiano Ronaldo, Rabiot ha perso numerosi palloni e non riesce mai ad ottenere certezze. I numeri con Bentancur e Rabiot Rodrigo Bentancur, JuventusLe prestazioni che i ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella 25° giornata di Serie A, i ragazzi Andrea Pirlo sono riusciti a portare a casa i 3 punti dopo un primo tempo che sembrava essere destinato ad un risultato incerto. Nel centrocampo schierato dal tecnico, abbiamo osservato le prestazioni diche hanno sollevato qualche polemica. Nonostante le critiche dei tifosi e della stampa, oramai non ci sono dubbi per Pirlo che ha scelto di nuovo di affidare loro il ruolo di registi. I due ragazzi hanno realizzato molte sbavature durante il match:, spento e poco incisivo, è stato importante nell’innescare il gol per Cristiano Ronaldo,ha perso numerosi palloni e non riesce mai ad ottenere certezze. I numeri conRodrigo, JuventusLe prestazioni che i ...

xescogar : @CampiMinati Ad oggi qualsiasi centrocampista di ruolo sarebbe migliore di Rabiot e Bentancur! - Roberto77309671 : @DarioViPu64 @pisto_gol infatti dico che il progetto di Pirlo è inapplicabile von questi giocatori. Chiede subito l… - TheCounselor16 : @CampiMinati Locatelli ad oggi non è un top player, ma è uno dei migliori NEL RUOLO. Per tattica, piede, intelligen… - SimonePerego3 : @CampiMinati Certo, ho visto molte partite del Sassuolo quest’anno. È di un’altro livello rispetto a Bentancur e Ra… - boninisyzidanes : @franpiace @clape87 Questo sposa la mia tesi secondo la quale Rabiot e Bentancur non sono chissà cosa nemmeno in co… -