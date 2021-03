Amadeus commenta il crollo di ascolti di Sanremo | le sue parole fanno discutere

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 marzo 2021) Glidella nuova edizione distanno crollando, rispetto alla seconda puntata del 2020 quella di ieri ha segnato un – 11% di share a – 2,1 milioni di telespettatori. Stamaniin conferenza stampa ha cercato di giustificare questo calo ed ha tirato in ballo le partite e il delicato periodo che stiamo vivendo. “La differenza tra l’eventoe un programma televisivo è chelo fa la sala stampa, le polemiche, i giornalisti presenti, i cantanti, le persone che arrivano per vedere i cantanti, il pubblico in prima fila, i personaggi, i politici: tutto questo diventa evento. Se non fosse un evento sarebbe un qualsiasi programma televisivo. Quest’anno non è come lo abbiamo vissuto per settant’anni, è un’altra cosa. E’ svuotato di tutte le sue parti che sono fondamentali, è ...