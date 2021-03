Wenston Mckennie è stato riscattato dalla Juventus

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Laha annunciato ufficialmente di avera titolo definitivo il cartellino di. Il club bianconero ha cosi esercitato il diritto d’acquisto delle sue prestazioni dallo Schalke 04, com’era nelle sue possibilità. I dettagli del riscatto Il club bianconero, attraverso un comunicato ufficiale, ha fornito di dettagli dell’operazione: “Football Club.S.P.A comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del giocatoresocietà tedesca Fc GelsenKirchen Schalke 04 e V, per un corrispettivo di € 18, 5 , pagabili in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione ...

