Sanremo, Fiorello in lacrime in conferenza: cosa è successo – VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) La conferenza stampa del secondo giorno di Sanremo è “bagnata” dalle lacrime di Fiorello. La spalla di Amaudes si commuove pensando alla figlia. Ma per quale motivo? Ha regalato il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lastampa del secondo giorno diè “bagnata” dalledi. La spalla di Amaudes si commuove pensando alla figlia. Ma per quale motivo? Ha regalato il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

FBiasin : È morto un grande dj, Claudio #Coccoluto. Se c'è qualcuno che lo può salutare come si deve, sono i due che vanno i… - AndreaDianetti : A chi lo scorso anno diceva che Fiorello ormai fosse 'datato'... vi dico. Fatelo voi quello che ha fatto ad inizio… - stanzaselvaggia : Se Fiorello si sposta un attimo vediamo anche Sanremo. #Sanremo2021 - dvckvstar : RT @acciodiangelo: ok ma nico e will che guardano sanremo e durante gli sketch will tipo “what are they saying” “boring stuff” “but you’re… - Mirith_ : Quindi Sanremo non è più il festival della canzone italiana ma è diventato una versione dei festini hard? Chiedo, n… -