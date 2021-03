Sanremo e Imperia, impennata di casi Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) In Liguria, si sta registrando un notevole aumento dei contagi Covid soprattutto nella provincia di Imperia, in concomitanza con il Festival di Sanremo. Covid, Liguria: registrato aumento contagi a Sanremo e Imperia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) In Liguria, si sta registrando un notevole aumento dei contagisoprattutto nella provincia di, in concomitanza con il Festival di, Liguria: registrato aumento contagi asu Notizie.it.

