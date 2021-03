Sanremo 2021: Madame a piedi nudi sul palco (e le altre prima di lei) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel giorno in cui tutti parlano di cosa è successo la prima sera sul palco dell’Ariston, non era facile emergere tra le news ma lei c’è riuscita. La 19enne Madame debutta a Sanremo 2021 e convince subito il pubblico per la performance canora ineccepibile. Madame guarda le foto Ma anche per i look a piedi a piedi nudi sul palco, che omaggia il messaggio girl power delle sue illustri antesignane Elisa Toffoli e Anna Oxa. Ma non solo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel giorno in cui tutti parlano di cosa è successo lasera suldell’Ariston, non era facile emergere tra le news ma lei c’è riuscita. La 19ennedebutta ae convince subito il pubblico per la performance canora ineccepibile.guarda le foto Ma anche per i look asul, che omaggia il messaggio girl power delle sue illustri antesignane Elisa Toffoli e Anna Oxa. Ma non solo ...

