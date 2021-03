Sanremo 2021: le pagelle della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata della 71esimo Festival di Sanremo si è conclusa, portando con se (stranamente) poche polemiche e canzoni non indimenticabili. La mancanza del pubblico ha influito, ma le grandissime capacità da showman di Fiorello e la prontezza di spirito di Amadeus, sono riusciti a compensare questo problema. Ieri sera, il pubblico da casa ha potuto ascoltare per la prima volta 13 big in gara (per un totale di 26) e 4 nuove proposte. Nonostante le grandi aspettative sono pochi i titoli ad aver effettivamente colpito e aver spinto gli spettatori da casa ad un secondo ascolto più accurato. Sanremo 2021, presentato come un Festival giovane, si rivela essere una passerella per nuovi talenti che comunque non riescono a sfruttare a pieno l’occasione. Oggi cercheremo di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) La71esimo Festival disi è conclusa, portando con se (stranamente) poche polemiche e canzoni non indimenticabili. La mancanza del pubblico ha influito, ma le grandissime capacità da showman di Fiorello e la prontezza di spirito di Amadeus, sono riusciti a compensare questo problema. Ieri sera, il pubblico da casa ha potuto ascoltare per lavolta 13 big in gara (per un totale di 26) e 4 nuove proposte. Nonostante le grandi aspettative sono pochi i titoli ad aver effettivamente colpito e aver spinto gli spettatori da casa ad un secondo ascolto più accurato., presentato come un Festival giovane, si rivela essere una passerella per nuovi talenti che comunque non riescono a sfruttare a pieno l’occasione. Oggi cercheremo di ...

