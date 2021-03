Pd: Castagnetti, ‘con sondaggi al 14% qualcosa di straordinario va fatto, e subito’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Osservo dalla periferia e con qualche sofferenza la crisi del #PD. Capisco la resistenza di Nicola Zingaretti vs un congresso straordinario. Ma a fronte di sondaggi al 14% qualcosa di straordinario bisognerà pure inventarsi. E anche subito”. Lo scrive Pierluigi Castagnetti su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Osservo dalla periferia e con qualche sofferenza la crisi del #PD. Capisco la resistenza di Nicola Zingaretti vs un congresso. Ma a fronte dial 14%dibisognerà pure inventarsi. E anche subito”. Lo scrive Pierluigisu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Pd: Castagnetti, 'con sondaggi al 14% qualcosa di straordinario va fatto, e subito'... - ldibartolomei : Un peccato che anche un osservatore attento come Castagnetti prenda come dato reale una rilevazione con una domanda… - infoitsport : Per Castagnetti primi minuti saltati con Pecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Castagnetti ‘con Serie B, Cremonese-Monza: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli