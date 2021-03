Ossa umane ritrovate in una grotta da uno speleologo: in corso le indagini (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Visited 248 times, 248 visits today) Notizie Simili: Aumentano le bollette di luce e gas nel 2020, come… Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Alla scoperta dell'... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Visited 248 times, 248 visits today) Notizie Simili: Aumentano le bollette di luce e gas nel 2020, come… Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Alla scoperta dell'...

Ossa umane ritrovate in una grotta da uno speleologo: in corso le indagini Su disposizione dell'autorità giudiziaria le numerose ossa ritrovate sono state sequestrate e verranno analizzate al fine di far luce sulla vicenda.

Rinvenute ossa umane in una grotta: indagini in corso Le ossa sono state sequestrate ed ora sono a disposizione delle autorità giudiziarie per i rilievi di rito. Subito dopo le formalità i militari unitamente allo stesso, originario di Oristano, si ...

Ritrovate ossa umane, indagano i carabinieri a Baunei L'Unione Sarda.it Baunei, rinvenute ossa umane in una grotta: si indaga I carabinieri della Stazione di Baunei, nella mattinata odierna hanno ricevuto la denuncia da parte di un noto speleologo relativa alla presenza di resti umani in una piccola grotta del Sopramonte di ...

Baunei: trovati resti umani in una grotta, indagini dei Carabinieri I Carabinieri di Baunei stamani hanno ricevuto la denuncia da parte di un noto speleologo relativa alla presenza di resti umani in una piccola grotta del Sopramonte di Baunei ...

Su disposizione dell'autorità giudiziaria le numerose ossa ritrovate sono state sequestrate e verranno analizzate al fine di far luce sulla vicenda. Le ossa sono state sequestrate ed ora sono a disposizione delle autorità giudiziarie per i rilievi di rito. Subito dopo le formalità i militari unitamente allo stesso, originario di Oristano, si sono recati sul posto. I carabinieri della Stazione di Baunei, nella mattinata odierna hanno ricevuto la denuncia da parte di un noto speleologo relativa alla presenza di resti umani in una piccola grotta del Sopramonte di Baunei.