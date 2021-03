Non ho l’età: il testo della canzone di Gigliola Cinquetti a Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) NON HO L’ETA’ testo – Stasera, mercoledì 3 marzo, Gigliola Cinquetti sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, proponendo, tra le altre cose, uno dei brani che l’hanno resa famosa, Non ho l’età. Di seguito il testo integrale del brano: Non ho l’età, non ho l’etàPer amarti, non ho l’etàPer uscire sola con teE non avreiNon avrei nulla da dirtiPerché tu saiMolte più cose di meLascia che io vivaUn amore romanticoNell’attesaChe venga quel giornoMa ora noNon ho l’età, non ho l’etàPer amarti, non ho l’etàPer uscire sola con teSe tu vorraiSe tu vorraiAspettarmiQuel giorno avraiTutto il mio amore per teLascia che io vivaUn amore romanticoNell’attesaChe venga quel ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) NON HO L’ETA’– Stasera, mercoledì 3 marzo,sarà tra gli ospiti del Festival di, proponendo, tra le altre cose, uno dei brani che l’hanno resa famosa, Non ho. Di seguito ilintegrale del brano: Non ho, non hoPer amarti, non hoPer uscire sola con teE non avreiNon avrei nulla da dirtiPerché tu saiMolte più cose di meLascia che io vivaUn amore romanticoNell’attesaChe venga quel giornoMa ora noNon ho, non hoPer amarti, non hoPer uscire sola con teSe tu vorraiSe tu vorraiAspettarmiQuel giorno avraiTutto il mio amore per teLascia che io vivaUn amore romanticoNell’attesaChe venga quel ...

