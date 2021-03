Mascherine Ffp2 certificate non a norma, la farmacista: “Ecco alcuni consigli utili” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stanno suscitando molta preoccupazione i dubbi relativi all’efficacia di molte Mascherine Ffp2. Il problema è salito alla ribalta in seguito alla denuncia espressa da una società di import export dell’Alto Adige secondo la quale gran parte di quelle certificate sottoposte a test sono risultate non a norma. La notizia, riportata dal Corriere della sera, è che – effettuando dei test su modelli certificati con il marchio CE2163 – questa società ha scoperto che la maggior parte delle Mascherine esaminate non superava le prove di filtraggio, vale a dire la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina. I rappresentanti dell’azienda, dunque, hanno lanciato un appello chiedendo di prestare molta attenzione alle Mascherine in commercio, soprattutto se si lavora in luoghi particolarmente a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stanno suscitando molta preoccupazione i dubbi relativi all’efficacia di molte. Il problema è salito alla ribalta in seguito alla denuncia espressa da una società di import export dell’Alto Adige secondo la quale gran parte di quellesottoposte a test sono risultate non a. La notizia, riportata dal Corriere della sera, è che – effettuando dei test su modelli certificati con il marchio CE2163 – questa società ha scoperto che la maggior parte delleesaminate non superava le prove di filtraggio, vale a dire la prova del cloruro di sodio e dell’olio paraffina. I rappresentanti dell’azienda, dunque, hanno lanciato un appello chiedendo di prestare molta attenzione allein commercio, soprattutto se si lavora in luoghi particolarmente a ...

