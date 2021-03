Juventus, UFFICIALE: riscattato McKennie dallo Schalke, la nota del club (Di mercoledì 3 marzo 2021) Juventus – La Juventus riscatta Weston McKennie. Il calciatore americano, arrivato tra tanti dubbi, ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni da top player. Al momento il centrocampista più prolifico in rosa con 5 gol, il texano è diventato subito fondamentale. Di fatto è un calciatore bianconero. Il club bianconero ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del suo cartellino dallo Schalke 04. Juventus, riscattato McKennie: comunicato UFFICIALE Weston McKennie è ufficialmente un calciatore bianconero, ecco di seguito il comunicato UFFICIALE apparso sul sito della Juventus. Leggi anche: Juventus Napoli, UFFICIALE: ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 marzo 2021)– Lariscatta Weston. Il calciatore americano, arrivato tra tanti dubbi, ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni da top player. Al momento il centrocampista più prolifico in rosa con 5 gol, il texano è diventato subito fondamentale. Di fatto è un calciatore bianconero. Ilbianconero ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del suo cartellino04.: comunicatoWestonè ufficialmente un calciatore bianconero, ecco di seguito il comunicatoapparso sul sito della. Leggi anche:Napoli,: ...

